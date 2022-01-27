В Воронежской области впервые суточный прирост по ковиду составил более тысячи человек

Коронавирус в Воронежской области продолжает идти в рост, об этом свидетельствуют данные статистики федерального оперштаба. На утро 27 января еще 1155 жителей региона получили положительные тесты на COVID-19. 181 больного госпитализировали. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 205 703 случая ковида.

За вчерашний день скончались от осложнений коронавируса 6 пациентов. Всего в регионе 7244 летальных случая.

Выписали с больничного за минувший день 1472 пациента. Всего с начала наблюдений с болезнью смогли справиться 190 032 воронежца.