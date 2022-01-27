Воронежец продал взятый в аренду Hyundai

31-летний воронежец хотел заработать на сдаче в аренду своего «Хендай Солярис», а в итоге лишился автомобиля. Мужчина отдал машину в чужие руки, оформив договор с 23-летним горожанином на полгода.

Но когда срок аренды закончился, арендатор не вернул автомобиль и перестал отвечать на телефонные звонки. Владелец машины оценил ущерб в сумму более 200 000 рублей.

Подозреваемого задержали, он признался, что продал автомобиль неизвестному мужчине, проживающему в Москве. Теперь ему грозит срок за мошенничество. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным случаям.