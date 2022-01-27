Организованные группы детей запретили вывозить за пределы Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 26 января организованные группы детей запретили вывозить из Воронежской области. То есть команды талантливых ребят пока не могут отправиться на соревнования, конкурсы и фестивали, которые проходят за пределами региона. Предписание департаментам культуры, образования, науки и молодежной политики, а также физической культуры и спорта Воронежской области выдал оперштаб по борьбе с коронавирусом. Решение вынесли по итогам минувшего заседания.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу студентов вузов рекомендовали отправить на онлайн обучение, а также на дистант перевели 201 класс в 76 школах.