Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 7:25

На набережной в Воронеже "Фольксваген" врезался в столб: двое ранены

Пострадали 20-летний водитель и его 19-летняя пассажирка
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Cотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали два человека вечером 26 января.

Около 22.00 на набережной Массалитинова 20-летний водитель «Фольксвагена Гольф», следовавший со стороны Кавалерийской в направлении Фронтовой, врезался опору освещения. По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением.

В аварии кроме водителя пострадала его 19-летняя пассажирка, обоих отправили в больницу.

За вчерашние сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 148 ДТП, в них травмы получили четыре человека.

0