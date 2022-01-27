На набережной в Воронеже "Фольксваген" врезался в столб: двое ранены

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Cотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали два человека вечером 26 января.

Около 22.00 на набережной Массалитинова 20-летний водитель «Фольксвагена Гольф», следовавший со стороны Кавалерийской в направлении Фронтовой, врезался опору освещения. По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением.

В аварии кроме водителя пострадала его 19-летняя пассажирка, обоих отправили в больницу.

За вчерашние сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 148 ДТП, в них травмы получили четыре человека.