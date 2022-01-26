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Общество26 января 2022 6:56

В Воронеже по дороге домой пропала 47-летняя женщина

Оксану Мурашову ищут с 21 января
Ирина КАЗАНИНА
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Фото со страницы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

В Воронеже объявили розыск Оксаны Анатольевны Мурашовой (Косова, Казакова), 47 лет. Известно, что она пропала 21 января по пути домой. С тех пор телефон женщины недоступен, а сама она на связь с родными не вышла.

Приметы Оксаны Мурашовой: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета в черный полушубок, черные замшевые сапоги и белую шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.