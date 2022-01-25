Две воронежские гимнастки включены в состав сборной России на 2022-й год

Ангелина Мельникова. Фото со страницы Ангелины Мельниковой в инстаграм.

Сегодня в Минспорта России был утвержден состав сборной России по спортивной гимнастике на 2022-й год. В основной список попали две воронежские гимнастки – Ангелина Мельникова и Яна Ворона.

Напомним, что сезон-2021 стал лучшим в карьере Мельниковой. К долгожданному золоту Олимпиады в личном многоборье она добавила первую в карьере победу на чемпионате мира.

Полный состав сборной России по спортивной гимнастике на 2022-й год у женщин.

Основной состав: Мария Агафонова, Лилия Ахаимова, Лейла Васильева, Яна Ворона, Елена Герасимова, Алена Глотова, Анастасия Ильянкова, Диана Кустова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Мария Минаева, Ульяна Перебиносова, Арина Семухина и Владислава Уразова.

Резерв основного состава: Юлия Бирюля, Амира Боташева, Анна Есипова, Анна Калмыкова, Ирина Комнова, Елизавета Ус, Кристина Шаповалова.