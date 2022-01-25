Воронежскую детвору приглашают на второй литературный марафон «Читай-Болтай»

Организаторы литературного марафона «Читай-Болтай» объявили старт второго сезона читательского форума. В программе этого года литературные квизы (шесть из них пройдут офлайн, один - онлайн), три литературных стендапа «Кот Бродского», а также несколько выпусков литературного подкаста с участием ведущих-подростков. Организаторы считают, что читать - это интересно, полезно и модно.

- Чтение становится способом социализации. Мы прокачиваем командные навыки через квизы, даем возможность для самовыражения через стендапы. А обязательная запись выступлений литературных стендаперов и размещение их на YouTube-канале помогает участникам стать популярными, достучаться до зрителей из других городов и стран, - говорят организаторы. - Запись на участие в книжном стендапе уже открыта. Желающим нужно заполнить заявку, которую можно найти в соцсетях, на сайте книжного фестиваля «Читай-Болтай». Подать заявку может подросток от 13 до 18 лет.

Стендапы пройдут 13 марта (заполнить заявку нужно до 31 января), 17 апреля (заявки будут приниматься до 13 февраля), 11 сентября (набор будет объявлен отдельно). Шоу пройдут на малой сцене театра драмы.

Напомним, впервые литературный марафон прошел в Воронеже в 2021-м году, состоялось восемь квизов, в которых приняли участие 330 человек, и три литературных стендапа, на которых выступили 15 подростков, а общее число зрителей составило 260 человек. Онлайн-трансляция одного из стендапов собрала более 120 тысяч просмотров.