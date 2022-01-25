Воронежские лесники получат автомобили «Нива» для патрулирования территории

Три года в Воронежскую область поступает техника для нужд лесопожарного центра. За это время удалось переоснастить автопарк, что позволяет выполнять весь комплекс лесохозяйственных и лесопожарных работ. Всего в рамках программы с 2019 года в регион поступили 80 единиц техники и более 1400 единиц оборудования.

А в 2022 году впервые с начала реализации проекта в лесничества области поступят 8 автомобилей «Нива», для патрулирования территории с целью обнаружения нарушителей и очагов возгорания. Кроме того лесники получат 20 грузовых автомобилей и 4 пожарных автоцистерны. На их приобретение выделено 103,2 миллиона рублей.