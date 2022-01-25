В Воронежской области «Лада» врезалась в грузовик «Даф»: ранен водитель и две его пассажирки

"Лада" после столкновения с "Дафом". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 24 января, в 19.45 на 636 километре трассы «Дон» в Бобровском районе случилось ДТП. 35-летний водитель «ВАЗ-219000», ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, поворачивал налево с крайней правой полосы и рядом с обочиной врезался в грузовик «Даф» с полуприцепом, перевозившим автомобили.

32-летний шофер грузовика в аварии серьезных травм не получил. А вот водитель «Лады» и ехавшие с ним женщины 40 и 63 лет попали в больницу.

Грузовик и "Лада" после ДТП полностью перегородили одну из полос дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.