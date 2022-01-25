В Воронеже установили видеокамеры для борьбы с вандалами в парке Победы

Атака вандалов на памятник в парке Победы стала поводом для установки дополнительных видеокамер и подключения их к системе "Безопасный город". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежском парке Победы установили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Теперь популярное место отдыха горожан ею полностью контролируется.

- Сделали это после акта вандализма, когда правонарушители повредили таблички с именами героев-десантников, - сообщил директор МКУ «Безопасный город» Владимир Колчин.

Теперь можно будет круглосуточно наблюдать за порядком в парке, оперативно реагировать на всяческие хулиганские выходки. Кроме того, полицейские могут получать полезную информацию для расследования преступлений, случившихся в этом месте.

Всего к системе видеонаблюдения «Безопасный город» сейчас подключены более 4600 камер, установленные по всей территории города.