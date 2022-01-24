Преступника, покалечившего мужчину в центре Воронежа, поймали в Оренбургской области

Суда 20-летний житель Оренбургской области будет дожидаться под домашним арестом. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В июне 2021 года врачи одной из воронежских больниц сообщили в полицию, что к ним в приемное отделение привезли 57-летнего мужчину с повреждением головы. Его травма было явно криминальной.

Полицейские выяснили, что ночью этот мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений на проспекте Революции. Он поругался с одним из посетителей, началась драка. В ходе потасовки 57-летний воронежец получил два сильных удара в голову. Врачи после проведения обследования установили, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и место, где скрывается преступник. Им оказался 20-летний житель Оренбургской области. Оперативники задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции. Юноша признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы). 20-летний житель Оренбургской области до суда будет находиться под домашним арестом, - сообщили в региональном ГУ МВД.