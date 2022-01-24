В райцентре под Воронежем ребенку 11 лет не могли выдать свидетельство о рождении

Жительнице Семилукского района только спустя 11 лет удалось восстановить в правах своего ребенка. И то после вмешательства прокуратуры.

Женщина в 2011-м году родила мальчика. В больнице ей выдали медицинское свидетельство о рождении ребенка, оригинал которого был утерян. У матери имелась только копия данного документа. Женщина неоднократно обращалась в отдел ЗАГС Семилукского района для регистрации своего сына, однако получить свидетельство о рождении ей не удавалось - документ не выдавали, потому что оригинал медицинского свидетельства о рождении ребенка отсутствовал.

- Прокурорские сотрудники провели проверку по обращению местной жительницы о защите законных интересов ее несовершеннолетнего сына. Истребовали в больнице сведения, подтверждающие факт рождения ребенка, опросили свидетелей и направили в суд заявление об установлении факта рождения несовершеннолетнего и составлении актовой записи о его рождении. 24 января 2022 года Семилукским райсудом требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Семилукского района.