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Происшествия24 января 2022 14:28

18-летний воронежец сдал в ломбард взятую в аренду приставку

За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ
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32-летняя жительница Воронежа хотела заработать на сдаче в аренду игровой приставки, а поимела убытки и нервотрепку.

Дама разместила объявление в интернете – откликнулся клиент. Парень забрал приставку «Сони» при личной встрече и обещал вскоре технику вернуть. Но исчез. Женщина лишилась устройства за 35 тысяч рублей и вызвала полицию.

Похитителя удалось найти. 18-летний задержанный оказался ранее судим. Он признался, что сдал арендованную приставку в ломбард, а деньги потратил.

За мошенничество парню грозит пять лет лишения свободы.