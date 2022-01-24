В Воронеже запустят чат-бот для пассажиров 11 автобусных маршрутов

Один из воронежских перевозчиков планирует запустить на своих автобусных маршрутах чат-бот - систему автоматизированного общения службы поддержки с пассажирами. Программу разработают IT-специалисты ВГУ.

Благодаря информационной панели пассажиры смогут оставлять отзывы о работе транспортной компании или получать ответы на вопросы, например, о выпуске на линию автобусов. Через чат-бот также могут проводить опросы и конкурсы, рассказывать о достопримечательностях города, публиковать новости. Кроме того, в случае ДТП руководство транспортной компании будет давать разъяснения по действиям пассажиров.

Систему собираются ввести на 11 маршрутках «АТП-1» - 10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 120, 59ас, 88, 352.

- Автоматизированная система обратной связи с пассажирами позволит повысить эффективность коммуникации между компанией и воронежцами. С одной стороны, пассажиры всегда будут получать оперативную информацию по широкому кругу вопросов, с другой стороны – сотрудники компании смогут сосредоточиться на решении нестандартных вопросов и проблем, ответы на которые чат-бот дать не сможет, - сообщил исполнительный директор «АТП-1» Владимир Георгиевский.