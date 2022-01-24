В Воронеже реконструируют старинное здание офтальмологической больницы

В Воронеже начали поиски фирмы-проектировщика, которая займется реконструкцией здания Областной офтальмологической больницы. Здесь планируют разместить корпус клинико-диагностической лаборатории. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Здание находится в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения начала XX века «Александро-Мариинская глазная лечебница, 1911 года». Расположено оно на улице Революции 1905 года, 22. Начальную стоимость работ оценили в 2,5 миллиона рублей.

Четырехэтажное здание с подвалом оборудуют для проведения лабораторных исследований. Подрядчику также предстоит благоустроить прилегающую территорию, создать подъездные пути и оборудовать систему освещения и ливневую канализацию.

С подрядчиком определятся 9 февраля.