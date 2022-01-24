Чтобы угнать чужую машину, воронежец поставил на нее свой аккумулятор

38-летний воронежец вызвал полицию, когда у него угнали ВАЗ-21043, припаркованный на Ростовской. Мужчина оценил ущерб в 30 тысяч рублей, но заявление в органы написал.

Полицейские выяснили, что машину похитили ночью. Чуть позже ее обнаружили недалеко от места похищения – в соседнем дворе. Причем рядом с автомобилем находился мужчина, его задержали. В отделе полиции 24-летний задержанный, ранее судимый, признался, что похитил транспортное средство для личных целей. Для этого он принес аккумулятор, установил его в автомобиль, после чего завел двигатель и отогнал машину в один из соседних дворов.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.