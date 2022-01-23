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Общество23 января 2022 15:53

В воронежском парке «Дельфин» появилась снежная медведица с медвежатами

Скульптуру сделали сестры Сысоевы
Олег КУЗНЕЦОВ
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Мерещится то ли большая, то ли малая медведица? Нет, эта красота вполне реальна.

Мерещится то ли большая, то ли малая медведица? Нет, эта красота вполне реальна.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото впечатляющих размеров фигур бурой медведицы с медвежатами. Композиция, сделанная из снега, появилась в парке «Дельфин» на левом берегу. Пост разместил Александр Бондаренко. Он пояснили, что снежную скульптура создала семья Сысоевых. На ее лепку ушло 16 часов.

Напомним, ранее сестры Ирина и Виктория Сысоевы, которым помогал их отец Сергей, уже не первый раз украшают своими снежными шедеврами парк «Дельфин». К 2022 году они сделали фигуру тигра. А в конце 2020-го украшали это место отдыха жителей левого берега Воронежа снежными пингвинами, дельфинами, белыми медведями и бычком. Не так давно в селе Чертовицы семья Сысоевых сделала снежную композицию «На ферме перед Рождеством».