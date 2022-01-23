У воронежца украли мобильник на площади Ленина в новогоднюю ночь

Задержанному вору грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

38-летний житель Ленинского района, гулявший в новогоднюю ночь на площади Ленина, стал жертвой карманника. Из его куртки вытащили мобильник, стоивший около девяти тысяч рублей. Обокраденный мужчина обратился с заявлением в полицию.

На днях вора задержали в Левобережном районе. Им оказался ранее судимый за кражу 23-летний воронежец. Молодой человек признался, что похищенный мобильник сдал в ломбард, а полученные деньги уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Его арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.