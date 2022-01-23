В Воронеже женщина фиктивно прописала в своей квартире пять иностранцев

41-летней жительнице Левобережного района грозит до трех лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Сотрудники воронежского отдела полиции № 3 раскрыли факт фиктивной прописки пяти иностранцев, позволившей им встать на регистрационный учет как якобы законно находящихся в России. Помогла приезжим 41-летняя жительница переулка Ольховый Левобережного района. Она прописала их в свою квартиру, за что получила деньги, которые тратила на личные нужды. Иностранцы, естественно, на самом деле в этом доме не жили.

Таким «заработком» женщина занималась с июля по сентябрь 2021 года, пока ее не задержали за нарушения миграционного законодательства. В отделе полиции женщина признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Жительнице Левобережного района грозит до трех лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.