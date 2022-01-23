У жительницы Воронежа мошенники списали со счета 420 тысяч рублей

22 января было два случая, когда преступники похитили деньги с банковских карт вкладчиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За помощью в отдел полиции № 2 Коминтерновского района обратилась 43-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что в субботу, 22 января, когда она находилась в своей квартире на улице Беговой, ей на телефон пришло смс о том, что с ее счета списали 420 тысяч рублей. Она позвонила на «горячую линию» банка. Там ей сообщили, что ее счет был взломан преступниками.

- Кроме этого случая, в субботу, 22 января, было еще три похожих ЧП. Дважды были совершены мошеннические действия и еще один раз тоже деньги были похищены непосредственно с банковской карты. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». По обоим максимальное наказание – шесть лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.