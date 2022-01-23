Под Воронежем водитель «Лады» сбил насмерть пешехода

Машина после ДТП врезалась в сугроб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 22 января, на шестом километре трассы «Дон» в Рамонском районе случилось ДТП. 29-летний водитель «ВАЗ-21124», видимо, не заметил шедшего впереди по дороге мужчину и сбил его. Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными. Мужчина не дожил до приезда скорой. Автомобиль после ДТП отлетел на обочину.

Полицейские выясняют, мог ли водитель вовремя затормозить или объехать пешехода.

У "Лады" разбито переднее стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 22 января в Воронежской области случилось 123 ДТП, из них 90 – в Воронеже, 28 – на дорогах в районах, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, двое получили травмы. Задержаны 13 пьяных водителей и еще шесть выезжавших на встречную полосу, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.