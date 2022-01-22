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Общество22 января 2022 12:13

Неизвестный пугает жителей воронежского микрорайона женскими трусами в лифте

Кто-то регулярно подкидывает нижнее белье в кабину
Ирина КАЗАНИНА
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Страница сообщества "Жители мкр. Тенистый Воронеж (Основная группа) в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Жители мкр. Тенистый Воронеж (Основная группа) в соцсети "Вконтакте"

Жители улицы Тепличной воронежского микрорайона Тенистый опубликовали в местном паблике соцсети фото кабины лифта с разбросанными о полу женскими кружевными трусами. Автор сообщения уверяет, что нижнее белье появляется в лифте регулярно в дневное время.

- Нужно как-то решать вопрос. Предлагаю поставить камеру в лифте. У большинства дети в это время возвращаются из школы и видят это,- пишет житель дома.

Горожане опасаются, что это проделки извращенца, который может представлять угрозу жильцам, особенно детям и женщинам.

- Раскладывает и забирает после того, как люди проедут в лифте, - уточняют местные жители.

В комментариях под сообщением пользователи соцсети посоветовали обратиться к участковому, чтобы он разобрался в ситуации и выяснил, кто и зачем так «шутит».