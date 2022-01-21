В Воронежской области 30% чиновников отправили на «удаленку»

Фото из архива КП

В Воронежской области на удаленный режим работы будут переведены 30% сотрудников исполнительных органов власти и подведомственных организаций. Это случиться уже в середине следующей недели. Соответствующее решение приняли 21 января на заседании регионального оперштаба.

Дистанционный режим для чиновников начнется в среду, 26 января.

Кроме того, рекомендовано руководителям частных предприятий и организаций области перевести на удаленный режим если не всех, то хотя бы часть своих сотрудников.

Такие меры приняли в связи с резкой вспышкой заболеваемости ковидом в регионе. Буквально за неделю число положительных случаев выросло с 175 до 785.