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Общество21 января 2022 16:49

В Воронежской области 30% чиновников отправили на «удаленку»

Дистанционный режим для них начнется с 26 января
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области на удаленный режим работы будут переведены 30% сотрудников исполнительных органов власти и подведомственных организаций. Это случиться уже в середине следующей недели. Соответствующее решение приняли 21 января на заседании регионального оперштаба.

Дистанционный режим для чиновников начнется в среду, 26 января.

Кроме того, рекомендовано руководителям частных предприятий и организаций области перевести на удаленный режим если не всех, то хотя бы часть своих сотрудников.

Такие меры приняли в связи с резкой вспышкой заболеваемости ковидом в регионе. Буквально за неделю число положительных случаев выросло с 175 до 785.