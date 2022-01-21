В управлении ветеринарии Воронежской области начальники принимали на работу родственников и выписывали им премии

Сотрудники прокуратуры Воронежской области провели проверку в региональном управлении ветеринарии и подведомственных ему учреждениях. И обнаружили массу нарушений закона

В частности, руководители управления и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные документы о своем имуществе. Они скрывали свои миллионные доходы, банковские счета с крупными суммами денег, квартиры, жилые дома, земельные участк).

Должностные лица ветеринарной службы по совместительству работали в коммерческих фирмах, в интересах которых они составляли тысячи ветеринарно-санитарных документов, значительная часть из которых заполнялась ненадлежащим образом. Прием и оформление документов, удостоверяющих ветеринарно-санитарное благополучие продукции, в интересах таких организаций носило массовый характер в Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных, а также 21 районных станциях. Также начальники принимали на работу родственников, им устанавливали надбавки к окладу и премии,

По материалам проверок следственные органы возбудили три уголовных дела. Прокурор Воронежской области внес представление в региональное правительство с требованием устранить нарушения закона в деятельности управления ветеринарии и привлечь к ответственности их виновников.