В Воронеже адвоката задержали за крупное мошенничество

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже в ходе совместных мероприятий СК и УФСБ задержали 50-летнего адвоката. Его заподозрили в хищении денег у клиентки. Уголовное дело силовики возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону 21 января.

По версии следствия, адвокат был представителем потерпевшей по уголовному делу о ДТП, в котором погибла ее дочь. Он обратился от имени женщины в страховую компанию с заявлением и документами, чтобы получить страховую выплату. По результатам их рассмотрения в феврале 2020 года на расчетный счет юриста было перечислено 475 тысяч рублей. Из них по договору 30% причиталось адвокату за услуги, а оставшиеся более 330 тысяч рублей надо было передать доверительнице. Однако мужчина из корысти решил похитить деньги. Для этого он ввел ее в заблуждение и с февраля 2020 года по октябрь 2021 года сообщал, что деньги так и не пришли. А потом и вовсе прекратил всякое общение. Обманутая клиентка обратилась в правоохранительные органы.

На основе материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело. Адвоката задержали, но на допросе от дачи показаний отказался. Суд избрал мужчине меру пресечения виде запрета определенных действий.

– Сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.