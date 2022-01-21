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Происшествия21 января 2022 14:27

В Воронеже женщина продала семь чужих земельных участков за 7,6 миллионов рублей

Перед этим она оформила их в собственность, используя поддельные документы
Юрий КОЗЛОВ
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35-летняя женщина провернула аферы с семью земельными участками с помощью поддельных документов.

35-летняя женщина провернула аферы с семью земельными участками с помощью поддельных документов.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

35-летняя жительница Воронежа с помощью «липовых» документов получила право собственности на семь земельных участков. До этого они находились в ведении регионального департамента имущественных и земельных отношений. Потом аферистка оформила участки на своих знакомых. А затем, действуя на основании выданных ими доверенностей, перепродала земельные участки, получив за них 7,6 миллионов рублей.

Аферистку разоблачили. Она заключила с прокуратурой досудебное соглашение. Она «сдала» знакомых, провернувших мошенничество с ней, и рассказала о неизвестных эпизодах своей преступной деятельности.

В пятницу, 21 января, сотрудники прокуратуры направили уголовное дело, возбужденное в отношении аферистки, в Ленинский районный суд. Она будет отвечать по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере». Максимальное наказание, грозящее ей – десять лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Однако, учитывая досудебное соглашение, мошенницу, скорее всего, ждет гораздо более мягкий судебный вердикт.