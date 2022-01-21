Весной воронежцы смогут летать прямыми рейсами в Челябинск

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Red Wings планирует с 4 мая 2022 года запустить регулярные рейсы по маршруту Челябинск - Воронеж - Челябинск. Об этом сообщили в международном аэропорту имени Петра I 21 января.

Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100. Салон воздушного судна рассчитан на 100 пассажиров.

Предполагается, что вылеты будут осуществляться по средам и субботам. Время в пути на южный Урал составит 2 часа 25 минут.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что полетная программа субсидируется государством, поэтому на новом направлении действуют специальные сниженные тарифы.