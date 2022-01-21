Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 13:29

В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки сотовый телефон

Мужчину уже судили за аналогичные преступления
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото из архива КП

фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже задержали карманника, который возле торгового павильона на улице 20-летия Октября похитил у покупательницы сотовый телефон из кармана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 21 января.

61-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, что неизвестный также через приложение мобильного банка «списал» с банковской карты деньги. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 45-летний воронежец. Он признался в содеянном и пояснил, что мобильный телефон реализовал, а денежные средства потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.