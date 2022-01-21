В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки сотовый телефон

фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронеже задержали карманника, который возле торгового павильона на улице 20-летия Октября похитил у покупательницы сотовый телефон из кармана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 21 января.
61-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, что неизвестный также через приложение мобильного банка «списал» с банковской карты деньги. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 45-летний воронежец. Он признался в содеянном и пояснил, что мобильный телефон реализовал, а денежные средства потратил на личные цели.
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