В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки сотовый телефон

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже задержали карманника, который возле торгового павильона на улице 20-летия Октября похитил у покупательницы сотовый телефон из кармана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 21 января.

61-летняя местная жительница рассказала правоохранителям, что неизвестный также через приложение мобильного банка «списал» с банковской карты деньги. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 45-летний воронежец. Он признался в содеянном и пояснил, что мобильный телефон реализовал, а денежные средства потратил на личные цели.

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