. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области за 2021 год товары и услуги подорожали на 9,3% по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщили в Воронежстате.

В декабре 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го цены на продукты повысились на 12,3%, а в сравнении с ноябрем-2021 - увеличились на 1,1%.

Значительно подскочили цены на творожные сырки, мороженые кальмары, гречку, «Геркулес», горох и фасоль, чеснок, свежие огурцы, капусту и виноград - на 4,7-24%. Подешевели мясные консервы для детского питания, печенье, шоколад, свекла, помидоры и апельсины - на 3,4-13,8%.

Промышленные товары в декабре 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го подорожали на 10,6%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на товары этой группы выросли на 0,4 процента.

На 3,8-10,4% подорожали хлопчатобумажные ткани, дезодоранты, триммеры, отечественные легковушки, цветы, учебники и учебные пособия. Зато подешевели женские колготки, жидкие чистящие и моющие средства, шампуни, пена для бритья и зубные пасты - на 4,7-6,7%. Из медикаментов подорожали йод, вата и настойка пустырника - на 2,3-4,3%. Снизились цены на номидес, амоксициллин с клавулановой кислотой и валидол - на 3,5-5,6%.

Тарифы на услуги с начала года повысились на 3,6%. Существенно выросла стоимость замены элементов питания в наручных часах, стирки и глажки белья, ж/д проезда, авиаперелета экономкласса, абонентская плата за сотовую связь - на 6,2-10,4%. Зато снизилась стоимость проживания в гостинице 3*, турпоездок в ОАЭ и Турцию - на 1,6-59,8%.