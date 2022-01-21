Влюбившаяся в иностранца 61-летняя пенсионерка из Воронежской области потеряла 1,8 млн рублей

Фото из архива КП

О потере 1,8 млн рублей полицейским сообщила 61-летняя жительница села Медвежье Калачеевского района. Она до последнего не верила, что возлюбленный, с которым она познакомилась по интернету, оказался мошенником. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 21 января.

Оказалось, что в августе прошлого года женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной, проживающим в одном из восточноафриканских государств. Между ними сначала завязалось дружеское общение, которое позже, со слов женщины, переросло в нечто большее. Мужчина не скупился на комплименты захотел встретиться. Влюбленная женщина пригласила его к себе в село. А «жених» попросил денег на билет. Средства она перевела. Только вылететь мошеннику, конечно же, не удалось из-за неудачно сложившихся обстоятельств.

Потом он написал, что якобы попал в тюрьму за преступление, которого не совершал, и для его освобождения требуется крупная сумма денег. Их пенсионерка тоже перевела. После этого у мошенника возникли проблемы со здоровьем и снова понадобились деньги. Чтобы ему помочь старушка занимала средства у соседей, ездила в райцентр, переводила их в иностранную валюту и по указанным реквизитам отправляла мошеннику. Когда она в очередной раз пришла к знакомой за займом, та отказала ей и посоветовала обратиться в полицию. Только тогда пожилая женщина пошла к правоохранителям.