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Звезды21 января 2022 12:08

Театр кукол обновит фото на обертке конфет "Воронежские" и сделает сувенирных куколок

В театре задумались о смене фирменного стиля, новом сайте и презентационной продукции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К своему 100-летию воронежский театр кукол собирается обновить фирменный стиль. Об этом рассказала директор театра «Шут» Любовь Пристинская.

- Уже ведем переговоры о наполнении сайта. После мощения площадки перед зданием новой плиткой и восстановления фонтана с Дюймовочкой сделаем свежее презентационное фото театра. Ведем переговоры с кондитерской фабрикой, чтобы заменить новым снимком старое фото на обертке зеленой конфеты из набора «Воронежские», - сообщила Любовь Михайловна. - А еще хотим разработать сувенирную продукцию. Бутафоры сделают куколок из наших постановок, чтобы после спектаклей родители могли купить юным зрителям полюбившихся героев.

Напомним, в этом году труппа поставит пять спектаклей, в том числе кукольный сериал по сказкам нидерландской писательницы. А в 2023-2024-х театр ждет ремонт внутренних помещений.

Любовь Пристинская.

Любовь Пристинская.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ