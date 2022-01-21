В 2022-м у воронежского театра кукол отремонтируют фонтан с Дюймовочкой и замостят площадку новой плиткой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Директор воронежского театра кукол «Шут» Любовь Пристинская рассказала, что ждет храм искусства в ближайшее время. В этом году театр собирается поставить пять постановок, в том числе кукольный сериал по сказкам нидерландской писательницы.

А еще театр ждет продолжение ремонта. Теперь – на площадке перед зданием и во внутренних помещениях.

- Ремонт по фасаду и крыше окончен. Сейчас мы ведем переговоры с департаментами строительной политики и культуры по поводу реконструкции внутренних помещений. Планируем в 2022-м сделать проект, в 2023-2024 непосредственно вести работы, - отметила Любовь Пристинская. – На данный момент у нас прошла модернизация светового и звукового оборудования. В этом году планируем заменить станки и верхнюю механику, чтобы сцена была полностью оборудована и не уступала столичным театрам. К 2025-му хотим полностью закончить ремонт – получится отличный подарок к 100-летию театра (первое представление кукольного театра Воронежа состоялось 8 октября 1925 года в зале Воронежского университета, - ред.). На время ремонта внутренних помещений у нас есть варианты переезда, будем давать спектакли на разных площадках (адаптируя под них старые постановки и делая новые мобильные), ездить на гастроли по региону, будем осваивать уличное пространство. Кстати, в этом году в рамках реконструкции проспекта Революции площадку перед нашим зданием замостят новой плиткой. И мы сможем там давать небольшие представления или приглашать уличные театры. И еще в этом году мы отремонтируем фонтан, в нем снова появится Дюймовочка.