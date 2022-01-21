В Воронеже поставят кукольный сериал по сказкам нидерландской писательницы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежском театре кукол «Шут» планируют вернуться к сеансам в 11.00 и 14.30 (сейчас в 10.00 и 13.00), а также увеличить количество представлений на Малышкиной сцене - спектакли хотят показывать на ней не только по воскресеньям, но также в среду и субботу. А также открыть снова кафе с пирожными и кофе - с 22 января. Об этом рассказала директор театра Любовь Пристинская. Глава храма искусства вместе с актером и режиссером Михаилом Каданиным поделились и планами на новые постановки.

- В этом году собираемся сделать пять спектаклей. Два из них - на большой сцене, по ним идут сейчас переговоры с очень известными режиссерами-кукольниками. Один - про человека, который в нашем городе жил. Другой - экспериментальный, должен вырасти из творческой лаборатории, - сообщил Михаил Каданин. - На Малышкиной сцене планируем поставить три спектакля. Один из них мы задумали с художником Александром Ечеиным по произведениям нидерландской сказочницы Анни Шмидт, она является обладательницей Международной Золотой Медали имени Андерсена. Это очень интересный, неизбитый материал. Выбирая сказки писательницы, мы так вдохновились, что собираемся сделать кукольный «сериал». Не будем замахиваться на «Санта-Барбару», но, по крайней мере, три сказки хотим поставить.

Михаил Каданин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре собираются сделать необычное уличное действо к 350-летнему юбилею Петра Первого, обещают неординарный формат.

Задумали образовательную программу – мастер-классы для зрителей по созданию кукол, «Как создать театр дома». А также «круглый стол» с психологами – чтобы специалисты поделились советами, как готовить малышей к первому посещению театра.

Кроме того, театр начал подготовку ко второму фестивалю «Формат Вольховского» (первый прошел в 2019 году с успехом.

- Второй фестиваль планируем провести в мае 2023 года, ведем переговоры с участниками, чтобы расширить географию, в том числе пригласить спектакли из-за рубежа, - отметила Любовь Пристинская.

Любовь Пристинская. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре отметили, что продолжат показывать легендарные постановки Валерия Вольховского, оставшиеся в репертуаре.

- К сожалению, невозможно восстановить нашумевший и легендарный спектакль «Озерный мальчик». Я когда его впервые увидел, сразу влюбился. Но есть вещи, которые невозможно заменить, - признался Михаил Каданин. – К счастью, куклы этого спектакля есть в нашем музее.

Напомним, перед Новым годом театр кукол показал премьеру – «Денискины рассказы» Драгунского превратили в космическое путешествие.