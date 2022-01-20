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Общество20 января 2022 16:54

В Воронеже на Северный мост запустят большие автобусы

Они будут обслуживать новый маршрут №32
Мария Щербакова
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Новый маршрут улучшит транспортное обслуживания ряда улиц

Новый маршрут улучшит транспортное обслуживания ряда улиц

Фото: с сайта мэрии Воронежа

По Северному мосту Воронежа начнут ходить автобусы большого класса. Речь идет о маршруте №32. Их запустят с 1 февраля. Об этом рассказал замруководителя управления транспорта мэрии Максим Захаров на своей странице в социальной сети.

Сейчас через Северный мост ходят только «Газели» и ПАЗы. По словам Захарова, новый маршрут улучшит транспортное обслуживание улицы Урывского. Кроме того, большой автобус необходим на улицах Донбасская и Пеше-Стрелецкая, где сейчас идет активное жилищное строительство, а также в районе Путиловской. Сейчас все эти улицы обслуживает всего один маршрут.

Автобус №32 будет курсировать от остановки «Улица Перхоровича» до остановки «Улица Тверская». Также с 1 февраля запустят троллейбусный маршрут №99. Он свяжет ВГУ и Северный район (остановка «универсам Молодежный»).