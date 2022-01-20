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Общество20 января 2022 15:03

Под Воронежем сотрудник почтамта украл топливо организации на 250 тыс. рублей

Главному инженеру грозит шесть лет тюрьмы
Мария Щербакова
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Прокуратура передала дело в суд

Прокуратура передала дело в суд

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный инженер Семилукского почтамта может получить шесть лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 января.

По версии следствия, с января по август 2020 года мужчина воровал моторное топливо, предназначенное для заправки автомобилей Почты России. Таким образом, он использовал служебное положение. Ущерб, который причинил главный инженер почтамту, в общей сложности составил 250 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Семилукский районный суд.