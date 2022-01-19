В Воронежской области молодой человек сломал челюсть ровеснику за срубленное дерево

Любитель помахать кулаками может отправиться в колонию на срок до восьми лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В начале июля 2021 года врачи местной больницы сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Панинскому району, что к ним в приемное отделение поступил избитый 24-летний житель рабочего поселка Перелешинский. У мужчины была сломана челюсть, также у него обнаружили многочисленные ушибы и ссадины на голове и по всему телу.

Вскоре полицейские выяснили, что между мужчиной, попавшим в больницу, и 24-летним местным жителем произошел конфликт. Стражи порядка задержали подозреваемого в жестоком избиении на его квартире.

В отделе полиции житель Панинского района рассказал, что во время отдыха на пруду он заметил, как некий мужчина рубит дерево для разведения костра. Сделав ему несколько устных замечаний, на которые не последовало никакой реакции, он решил перейти к действиям. Избил парня руками и ногами по голове и туловищу, вернулся к своей компании и продолжил отдыхать.

- Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Панинскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы. До суда избивший ровесникам мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.