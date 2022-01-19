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Происшествия19 января 2022 14:43

В Воронежской области сгорел жилой дом

Крыши над головой лишились владельцы трех квартир
Юрий КОЗЛОВ
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Дом сгорел дотла.

Дом сгорел дотла.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на среду, 19 января, загорелся жилой дом в Таловском районе. Случилось ЧП в селе Солонцовка на улице Школьной.

- О возгорании в дежурную часть сообщили около четырех часов утра. На место ЧП выехали две пожарные машины с семью нашими сотрудниками. С огнем им удалось справиться в 4.55. К тому времени пламя полностью уничтожило трехквартирный жилой дом. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.