В Воронеже горе-угонщики не смогли завести машину и дотолкали ее до соседнего двора

В Воронеже поймали угонщиков. Причем похитители оказались на букву "Г" - от слова горе.

Но сначала по порядку. 45-летний воронежец не досчитался своей ВАЗ-21103 в ноябре. Машина была припаркована во дворе многоквартирного дома по улице Ростовской, а потом исчезла. Владелец оценил ущерб в сумму 50 тысяч рублей, но в полицию заявление написал.

Автомобиль нашли: сыщики обнаружили транспортное средство в одном из близлежащих дворов. И даже удалось снять отпечатки пальцев, оставленных в салоне. По ним и вычислили угонщиков. Ими оказались ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 38-летний воронежец и его 34-летняя знакомая.

В отделе полиции задержанные признались, что проходя мимо автомобиля, решили покататься по городу. Проникли в салон, но не смогли завести двигатель, поэтому по очереди толкали машину. В итоге бросили ее недалеко от места похищения.