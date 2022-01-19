В Воронежской области водитель «Вольво» сбил насмерть пешехода

Подъехавшие врачи скорой смогли только зафиксировать смерть пожилого мужчины. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 18 января, в 6.30 в селе Гвазда Бутурлиновского района у дома № 287 по улице Центральной случилось смертельное ДТП. 30-летний водитель «Вольво» с полуприцепом сбил мужчину, шедшего по дороге впереди автомобиля. 64-летний местный житель умер на месте.

Полицейские выясняют, почему водитель вовремя не затормозил или не объехал пешехода.

- Всего 18 января в Воронежской области случилось 164 ДТП, из них 114 – в Воронеже, 38 – на дорогах в районах, 12 – на федеральных трассах. В пяти из них два человека погибли, трое получили травмы. Наши сотрудники задержали 11 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.