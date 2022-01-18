Воронежские оперативники поймали белгородского серийного вора

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу задержали подозреваемого в совершении двух квартирных краж на территории города. Им оказался неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений 49-летний житель Старого Оскола. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В октябре минувшего года в полицию обратились двое местных жителей с заявлениями о кражах из их квартир. В обоих случаях злоумышленник проникал жилище, взламывая балконную дверь. А воровал по преимуществу технические средства и вещи. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 100 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в непосредственной близости от мест совершения преступлений, оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого вора. При взаимодействии с коллегами из Белгородской области они задержали подозреваемого на территории Старого Оскола и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем сознался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.