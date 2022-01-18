В Воронеже нашли квартиру-студию дешевле 1 млн рублей

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Воронежская квартира-студия, площадь которой 17 кв. м, а цена всего 933 тысяч рублей, вошла в ТОП-10 среди самых маленьких квартир в России. Она заняла шестое место, поделив его с соседним Липецком. Об этом сообщил портал Restate.ru.

Эксперты недвижимости рассказали, что как правило площадь студий в новостройках большинства российских городов стартует от 20 «квадратов». Однако, если постараться, то можно найти и меньше.

Итак, самая маленькая квартира Воронежа находится на 10 этаже строящегося ЖК «Авиатор-2» на Левом берегу. Застройщиком выступает ГК «Развитие». В квартире есть кухонный уголок, объединенный со спальной и рабочей зонами, а также совмещенный санузел.

Цена за кв. м – 55 тыс. рублей, при среднерыночной цене в Воронеже — 74 тыс. рублей. Дом планируют сдать в середине 2024 года.