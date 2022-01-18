Нетрезвый воронежец ограбил шиномонтаж

Подозреваемый подошел к кассе, оттолкнул мужчину, взял около одной тысячи рублей и скрылся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний рабочий автосервиса, расположенного на улице Урицкого, сообщил в одно из отделений полиции Воронежа о грабеже.

3 января в 17:30 в помещение шиномонтажа зашел мужчина, который ранее здесь работал. Он сказал, что пришел в гости к экс-коллегам, при этом распивал спиртные напитки. После непродолжительных разговоров потерпевший попросил удалиться мужчину, так как было много клиентов. Злоумышленник сказал, что уйдет, только если ему дадут денег. Получив отказ, подозреваемый подошел к кассе, оттолкнул мужчину, взял около одной тысячи рублей и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 26-летний местный житель. В отделе полиции он во всем сознался и пояснил, что потратил деньги на личные нужды.

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.