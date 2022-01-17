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Происшествия17 января 2022 14:05

Житель воронежского села срубил живой дуб ради дров

Мужчину задержали на месте преступления
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Во время совместного патрулирования в Верхнемамонском участковом лесничестве инспекторы лесхоза и сотрудники полиции задержали с поличным на месте преступления местного жителя, который срубил живой дуб и намеревался незаметно вывезти его из леса. По словам черного лесоруба, он хотел использовать древесину в качестве дров и рассчитывал, что исчезновение одного дерева в лесу никто не заметит.

Нарушителя доставили в полицию, где возбудили уголовное дело. Теперь ему придется оплатить штраф в размере 24 тысячи рублей, таков причиненный лесорубом ущерб.

В управлении лесного хозяйства напомнили о существовании законных способов заготовки дров. Жители могут бесплатно собирать валежник, обратившись за консультацией о месте сбора и правилах заготовки в лесничество. А также имеют право на заготовку дров для собственных нужд. Для этого необходимо обратиться в управление лесного хозяйства Воронежской области с заявлением, на основании которого с гражданином будет заключен договор купли-продажи.