Жительница Воронежа купила железнодорожный билет на неизвестном сайте за 6 тысяч рублей

45-летняя жительница Воронежа гостила в Московской области, а, когда собралась домой, то решили приобрести билет на поезд через интернет.

- Женщина зашла на сайт якобы железнодорожной компании, выбрала необходимый поезд, дату и время отправления, после чего для оплаты ввела данные банковской карты, а также код подтверждения из смс-сообщения,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

После этого женщина получила сообщение, что ее деньги зачислены на неизвестный Qiwi-кошелек. Причем сумма списания вдвое превышает стоимость билета. Билета потерпевшая, конечно, не получила. Причиненный мошенниками ущерб составил 6 тысяч рублей. Полиция ищет злоумышленников.