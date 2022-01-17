В Воронеже гость-собутыльник сломал ребра хозяину

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы Фото: из архива «КП»

В воронежскую больницу доставили 62-летнего мужчину со следами побоев. У пациента были сломаны ребра и диагностирован двухсторонний пневмоторакс. Врачи сообщили о случае в полицию.

Полицейские провели расследование и установили, что потерпевшего доставили из его квартиры, расположенной в доме по улице Чебышева. Там он распивал спиртные напитки в компании знакомых. Один из гостей оказался чем-то недоволен и бросился на хозяина с кулаками, нанося удары в область тела. После избиения нападавший скрылся, а хозяина квартиры забрала «скорая».

Полицейские установили личность подозреваемого – это 34-летний житель Липецкой области. Оперативники задержали его на рабочем месте и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас фигурант содержится в изоляторе.