На левом берегу Воронежа «Лада» опрокинулась на крышу, водитель сбежал

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 17 января в 7.25 у дома № 48 по переулку Хоперский водитель 15-й «Лады» врезался в дорожное ограждение и опрокинулся на крышу. Водитель с места ДТП скрылся. Полицейские устанавливают его личность.

Когда водителя найдут (а это вряд ли займет много времени, по машине легко определить владельца), ему придется отвечать по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». По первой ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или арест на срок до 15 суток. По второй – штраф от пяти до десяти тысяч рублей

Опрокинувшаяся "Лада" перегородила одну полосу движения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские просят всех, у кого есть какая-либо информация об этом ДТП, позвонить по телефонам: 112 или 02. Конфиденциальность гарантируют.