В Воронеже могут появиться маршруты речного трамвая

Перспектива появления речного травмая интересная, но пока туманная. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В правительстве Воронежской области обсуждают возможность появления нового вида транспорта – речного трамвая. Причем он будет работать не только для горожан и туристов, желающих насладиться видами нашего водохранилища, но и чисто для утилитарных целей – как вид общественного транспорта. Воронежцев собираются возить на нем в районы, куда удобно добраться водным путем. Причем трамвай может действовать даже зимой. В этом случае он будет ездить на воздушных подушках или электрической тяге.

Надо сказать, есть и скептический взгляд на такие планы. Так, представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев полагает, что для речного трамвая нужны очень большие капиталовложения в инфракструктуру. В частности, нужно будет фактически с нуля построить причалы и доки.