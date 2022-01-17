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Общество17 января 2022 6:34

В Воронеже могут появиться маршруты речного трамвая

Власти обсуждают вероятность появления такого вида транспорта
Олег КУЗНЕЦОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Перспектива появления речного травмая интересная, но пока туманная.

Перспектива появления речного травмая интересная, но пока туманная.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В правительстве Воронежской области обсуждают возможность появления нового вида транспорта – речного трамвая. Причем он будет работать не только для горожан и туристов, желающих насладиться видами нашего водохранилища, но и чисто для утилитарных целей – как вид общественного транспорта. Воронежцев собираются возить на нем в районы, куда удобно добраться водным путем. Причем трамвай может действовать даже зимой. В этом случае он будет ездить на воздушных подушках или электрической тяге.

Надо сказать, есть и скептический взгляд на такие планы. Так, представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев полагает, что для речного трамвая нужны очень большие капиталовложения в инфракструктуру. В частности, нужно будет фактически с нуля построить причалы и доки.