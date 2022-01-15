Две женщины и девочка попали под колеса автомобиля в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Двух женщин и девочку сбил автомобилист на «семерке» на пешеходном переходе у дома №46 на улице Владимира Невского в Воронеже. Авария произошла вечером в пятницу, в 17:10 14 января. Одну из пострадавших по скорой увезли в больницу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как пояснили в полиции, за рулем ВАЗ-21074 находился 21-летний водитель. Молодой человек ехал по Владимира Невского со стороны улицы 60 Армии в сторону улицы Маршала Жукова. Не успев затормозить на нерегулируемом пешеходном переходе, он сбил трех местных жительниц. Личности девочки и одной из женщин сейчас устанавливают. Еще одна 41-летняя жительница Воронежа оказалась в больнице с травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.