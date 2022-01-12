Воронежцу грозит два года лишения свободы за пьяную езду

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В декабре прошлого года на улице 9 Января вечером задержали автомобиль «Дэу Нексия», 34-летний водитель которого оказался пьян. У мужчины заплетался язык, и от него исходил характерный запах алкоголя.

- В присутствии понятых сотрудники полиции отстранили водителя от управления автомобилем, после чего предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил согласием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При проверке алкотестер показал результат - 1,10 мг/л.

Мужчина не стал отрицать, что перед поездкой «накатил». Дальнейшие проверки нарушителя по полицейской базе показали, что такое случилось не впервые. В апреле 2021 года водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от медоствидетельствования на состояние опьянения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.

Теперь любителю пьяной езды грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.