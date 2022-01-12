В Воронеже резко потеплеет перед выходными

Днем 14 января воронежцев ожидают слякоть и лужи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни воронежцев ждут температурные качели. Морозы ниже 10 градусов сменятся недолгой оттепелью. А потом снова температура опустится ниже нуля.

- Приходит теплый циклон с Балтики. Он будет особенно сильно влиять на погоду днем 14 января. В этот день ненадолго потеплеет до нуля. А потом будет уже более мягкие морозы в светлое время суток – не больше -5 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 13 января, вместо северо-западного ветра подует западный, температура опустится до -15 градусов, будет пасмурно. Солнце не покажется и днем, чуть потеплеет – до -13.

В пятницу, 14 января, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный, при -14 градусах пойдет небольшой снег. Температура резко поднимется вверх днем – до нуля градусов. Пойдет сильный снег, переходящий в дождь. Синоптики отмечают, что возможны порывы ветра до 15 м/c.

В ночь на субботу, 15 января, подует западный ветер. Ожидают порывы уже до 17 м/c. Будет продолжать идти сильный снег при -3 градусах. Днем снова сменится ветер – на северо-западный. Снег будет уже слабым при -2 градусах.

В воскресенье, 16 января, ночью синоптики снова прогнозируют небольшой снег при -5 градусах. Днем погода не изменится.